Кошкина (Новосёлова) Юлия Викторовна
Место рождения
Дата рождения07.07.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1979
Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра | Current occupation:1
Бракосочетание
02.06.2000
Witnesses:Халтурин Сергей ; Халтурина (Козлова) Светлана Леонидовна
Рождение ребёнка
28.10.2000
Отец ребёнка: Кошкин Дмитрий Геннадьевич
Рождение ребёнка
06.03.2006
Дочь: (Кошкина) Лилия Дмитриевна
Отец ребёнка: Кошкин Дмитрий Геннадьевич