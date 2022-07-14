Кошкина (Новосёлова) Юлия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина (Новосёлова) Юлия Викторовна

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Место рождения

Кичма, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

07.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1979

Отец: Новосёлов Виктор Анатольевич

Мать: Новосёлова (Дорофеева) Зинаида Геннадьевна

Кичма, Советский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра | Current occupation:1
Бракосочетание
02.06.2000

Муж: Кошкин Дмитрий Геннадьевич

Кичма, Советский муниципальный район, Кировская область
Witnesses:Халтурин Сергей ; Халтурина (Козлова) Светлана Леонидовна
Рождение ребёнка
28.10.2000

Сын: Кошкин Даниил Дмитриевич

Отец ребёнка: Кошкин Дмитрий Геннадьевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.03.2006

Дочь: (Кошкина) Лилия Дмитриевна

Отец ребёнка: Кошкин Дмитрий Геннадьевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

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