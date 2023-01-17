Кошкин Дмитрий Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Дмитрий Геннадьевич

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Место рождения

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

07.08.1979

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
02.06.2000

Жена: скрыто настройками приватности

Кичма, Советский муниципальный район, Кировская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.03.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Образование
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
среднее профессиональное | Current education:1 | Кировская область г. Советск ПТУ-39
Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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