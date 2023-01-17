Кошкин Дмитрий Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения07.08.1979
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
02.06.2000
Жена: скрыто настройками приватности
Кичма, Советский муниципальный район, Кировская область
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Рождение ребёнка
28.10.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.03.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Образование
Неизвестно
среднее профессиональное | Current education:1 | Кировская область г. Советск ПТУ-39
Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область