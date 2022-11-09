Кошкин Геннадий Аркадьевич
Место рождения
Дата рождения03.02.1956
Дата смерти09.11.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1956
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Бракосочетание
07.10.1978
Рождение ребёнка
07.08.1979
Сын: Кошкин Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Кошкина (Токменинова) Валентина........ Ивановна
Развод
Около 1986
Смерть
09.11.2022
11 августа 2022 года произошёл обширный ишемический инсульт левого полушария мозга, парализовало. Лежал в реанимации, был переведён в палиативное отделение где и умер.