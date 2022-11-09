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Кошкин Геннадий Аркадьевич

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Место рождения

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

03.02.1956

Дата смерти

09.11.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1956

Отец: Кошкин Аркадий Яковлевич

Мать: Кошкина (Обухова) Лилия Александровна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Current address:1
Бракосочетание
07.10.1978

Жена: Кошкина (Токменинова) Валентина........ Ивановна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.08.1979

Сын: Кошкин Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Кошкина (Токменинова) Валентина........ Ивановна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Развод
Около 1986

Жена: Кошкина (Токменинова) Валентина........ Ивановна

Смерть
09.11.2022
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
11 августа 2022 года произошёл обширный ишемический инсульт левого полушария мозга, парализовало. Лежал в реанимации, был переведён в палиативное отделение где и умер.

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