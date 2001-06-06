Кошкина (Обухова) Лилия Александровна
Место рождения
Дата рождения30.05.1931
Дата смерти06.06.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1931
Бракосочетание
25.06.1955
Рождение ребёнка
Около 1955
Дочь: Валентина Аркадьевна
Отец ребёнка: Кошкин Аркадий Яковлевич
Рождение ребёнка
03.02.1956
Рождение ребёнка
10.04.1957
Сын: Кошкин Николай Аркадьевич
Отец ребёнка: Кошкин Аркадий Яковлевич
Рождение ребёнка
19.06.1959
Рождение ребёнка
23.08.1961
Смерть
06.06.2001
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно