Кошкина (Обухова) Лилия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина (Обухова) Лилия Александровна

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Место рождения

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

30.05.1931

Дата смерти

06.06.2001

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Около 1955 г.р.
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1957 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1931

Отец: Обухов Александр Иванович

Мать: Целищева Александра Павловна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
25.06.1955

Муж: Кошкин Аркадий Яковлевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1955

Дочь: Валентина Аркадьевна

Отец ребёнка: Кошкин Аркадий Яковлевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкин Аркадий Яковлевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.04.1957

Сын: Кошкин Николай Аркадьевич

Отец ребёнка: Кошкин Аркадий Яковлевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкин Аркадий Яковлевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкин Аркадий Яковлевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
06.06.2001
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
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