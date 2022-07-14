Кузнецова (Кошкина) Светлана Аркадьевна
Место рождения
Дата рождения23.08.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1961
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.08.1983
Рождение ребёнка
26.06.1984
Сын: Кузнецов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1985
Сын: Кузнецов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
30.09.1990
Дочь: Терехова (Кузнецова) Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Иванович