Кузнецова (Кошкина) Светлана Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Кошкина) Светлана Аркадьевна

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Место рождения

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

23.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1961

Отец: Кошкин Аркадий Яковлевич

Мать: Кошкина (Обухова) Лилия Александровна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.08.1983

Муж: Кузнецов Владимир Иванович

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.06.1984

Сын: Кузнецов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
27.07.1985

Сын: Кузнецов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Иванович

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.09.1990

Дочь: Терехова (Кузнецова) Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Иванович

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

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