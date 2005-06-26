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Кузнецов Владимир Иванович

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Место рождения

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

18.08.1960

Дата смерти

26.06.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

1984 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1960

Отец: Кузнецов Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
06.08.1983

Жена: скрыто настройками приватности

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.06.1984

Сын: Кузнецов Николай Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.09.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
26.06.2005
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: утонул в реке Пижма
Похороны
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
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