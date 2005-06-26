Кузнецов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения18.08.1960
Дата смерти26.06.2005
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1960
Отец: Кузнецов Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
06.08.1983
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.06.1984
Сын: Кузнецов Николай Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.06.2005
Причина смерти: утонул в реке Пижма
Похороны
Неизвестно