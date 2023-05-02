Кузнецова (Елсукова) Марианелла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1932
Дата смерти02.05.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1932
Отец: Елсуков Михаил Васильевич
Мать: Елсукова Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
15.11.1952
Дочь: Зеленина (Кузнецова) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
28.09.1955
Дочь: Коноплёва (Кузнецова) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
18.08.1960
Сын: Кузнецов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
02.05.2023