Кузнецова (Елсукова) Марианелла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Елсукова) Марианелла Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1932

Дата смерти

02.05.2023

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1932

Отец: Елсуков Михаил Васильевич

Мать: Елсукова Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
15.11.1952

Дочь: Зеленина (Кузнецова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
28.09.1955

Дочь: Коноплёва (Кузнецова) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
18.08.1960

Сын: Кузнецов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
02.05.2023

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