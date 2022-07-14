Зеленина (Кузнецова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Кузнецова) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1952

Пол

Женский

Отец

Мать

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1952

Отец: Кузнецов Иван

Мать: Кузнецова (Елсукова) Марианелла Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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