Коноплёва (Кузнецова) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1955
Отец: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
04.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ступинский р-он МО