Коноплёва (Кузнецова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоноплёва (Кузнецова) Людмила Ивановна

Коноплёва (Кузнецова) Людмила Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1955

Пол

Женский

Отец

Мать

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1955

Отец: Кузнецов Иван

Мать: Кузнецова Марианелла Михайловна

Рождение ребёнка
04.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ступинский р-он МО