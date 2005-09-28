Елсуков Михаил Васильевич
Место рожденияАфонасьево Кировской обл
Дата рождения1910
Дата смерти04.12.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Афонасьево Кировской обл
Рождение ребёнка
07.08.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елсукова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
19.12.1933
Сын: Елсуков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Елсукова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елсуков Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Елсукова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елсукова Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елсукова Анна Сергеевна
Смерть
04.12.1969