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Елсуков Михаил Васильевич

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Место рождения

Афонасьево Кировской обл

Дата рождения

1910

Дата смерти

04.12.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Афонасьево Кировской обл
Рождение ребёнка
07.08.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елсукова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
19.12.1933

Сын: Елсуков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Елсукова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елсуков Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Елсукова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елсукова Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елсукова Анна Сергеевна

Смерть
04.12.1969
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