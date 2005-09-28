Елсукова Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1910
Дата смерти28.09.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елсуков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
19.12.1933
Сын: Елсуков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Елсуков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елсуков Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Елсуков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елсуков Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.2005