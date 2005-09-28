Елсукова Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елсукова Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1910

Дата смерти

28.09.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елсуков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
19.12.1933

Сын: Елсуков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Елсуков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елсуков Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Елсуков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елсуков Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елсуков Михаил Васильевич

Смерть
28.09.2005
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