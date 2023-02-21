Елсуков Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1933
Дата смерти19.12.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1933
Отец: Елсуков Михаил Васильевич
Мать: Елсукова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елсукова Александра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елсукова Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.1972