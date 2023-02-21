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Елсуков Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1933

Дата смерти

19.12.1972

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1933

Отец: Елсуков Михаил Васильевич

Мать: Елсукова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елсукова Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елсукова Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елсукова Александра Павловна

Смерть
19.12.1972
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