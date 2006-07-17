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Елсукова Александра Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1935

Дата смерти

17.07.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елсуков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елсуков Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елсуков Александр Михайлович

Смерть
17.07.2006
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