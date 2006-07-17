Елсукова Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1935
Дата смерти17.07.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елсуков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елсуков Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.2006