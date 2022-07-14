Терехова (Кузнецова) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Кузнецова) Надежда Владимировна

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Место рождения

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

30.09.1990

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1990

Отец: Кузнецов Владимир Иванович

Мать: Кузнецова (Кошкина) Светлана Аркадьевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Илья Николаевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.06.2013

Сын: Терехов Макар Ильич

Отец ребёнка: Терехов Илья Николаевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.11.2016

Дочь: (Терехова) Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Терехов Илья Николаевич

Рождение ребёнка
2017

Дочь: (Терехова) Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Терехов Илья Николаевич

Рождение ребёнка
09.11.2022

Дочь: Терехова Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Терехов Илья Николаевич

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