Целищева (Репина) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целищева (Репина) Александра Павловна

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Место рождения

Кировская обл. Советский р-н д Воронино

Дата рождения

10.05.1892

Дата смерти

06.12.1971

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1892

Отец: Репин Павел Агафонович

Мать: Репина Екатерина Ивановна

Кировская обл. Советский р-н д Воронино
Рождение ребёнка
11.10.1912

Сын: Целищев Иван Егорович

Отец ребёнка: Целищев Егор

Рождение ребёнка
10.01.1918

Сын: Целищев Арсений Егорович

Отец ребёнка: Целищев Егор

Рождение ребёнка
1920

Сын: Целищев Николай Егорович

Отец ребёнка: Целищев Егор

Рождение ребёнка
15.08.1927

Сын: Обухов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Обухов Александр Иванович

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.05.1931

Дочь: Кошкина Лилия Александровна

Отец ребёнка: Обухов Александр Иванович

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
30.09.1953

Муж: Обухов Александр Иванович

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Развод
Неизвестно

Муж: Целищев Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целищев Егор

Смерть
06.12.1971
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
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