Целищева (Репина) Александра Павловна
Место рожденияКировская обл. Советский р-н д Воронино
Дата рождения10.05.1892
Дата смерти06.12.1971
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1892
Отец: Репин Павел Агафонович
Кировская обл. Советский р-н д Воронино
Рождение ребёнка
11.10.1912
Отец ребёнка: Целищев Егор
Рождение ребёнка
10.01.1918
Отец ребёнка: Целищев Егор
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Целищев Егор
Рождение ребёнка
15.08.1927
Сын: Обухов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Обухов Александр Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1931
Дочь: Кошкина Лилия Александровна
Отец ребёнка: Обухов Александр Иванович
Бракосочетание
30.09.1953
Развод
Неизвестно
Муж: Целищев Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Целищев Егор
Смерть
06.12.1971
Похороны
Неизвестно