Целищев Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1912
Дата смерти25.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1912
Отец: Целищев Егор
Рождение ребёнка
20.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Михайловна
Смерть
25.04.1994
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно