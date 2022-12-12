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Целищев Иван Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1912

Дата смерти

25.04.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

1892 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1912

Отец: Целищев Егор

Мать: Целищева Александра Павловна

Рождение ребёнка
20.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Михайловна

Смерть
25.04.1994
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
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