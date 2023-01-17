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(Серебрякова) Александра Михайловна

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Место рождения

Кировская обл Санчурский р-н. дер. Шишовка

Дата рождения

07.05.1919

Дата смерти

12.06.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Кировская обл Санчурский р-н. дер. Шишовка
Рождение ребёнка
20.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целищев Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целищев Иван Егорович

Смерть
12.06.1991
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
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