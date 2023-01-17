(Серебрякова) Александра Михайловна
Место рожденияКировская обл Санчурский р-н. дер. Шишовка
Дата рождения07.05.1919
Дата смерти12.06.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Кировская обл Санчурский р-н. дер. Шишовка
Рождение ребёнка
20.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Целищев Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1991
Похороны
Неизвестно