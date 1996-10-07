Целищев Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целищев Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1912

Сын: Целищев Иван Егорович

Мать ребёнка: Целищева Александра Павловна

Рождение ребёнка
10.01.1918

Сын: Целищев Арсений Егорович

Мать ребёнка: Целищева Александра Павловна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Целищев Николай Егорович

Мать ребёнка: Целищева Александра Павловна

Развод
Неизвестно

Жена: Целищева Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целищева Александра Павловна

Смерть
Неизвестно
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