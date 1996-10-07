Целищев Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1912
Мать ребёнка: Целищева Александра Павловна
Рождение ребёнка
10.01.1918
Мать ребёнка: Целищева Александра Павловна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Целищева Александра Павловна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно