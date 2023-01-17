Обухов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Александр Иванович

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Место рождения

Кировская обл. Советский р-н д Ежи

Дата рождения

24.06.1896

Дата смерти

06.12.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1896

Отец: Обухов Иван

Мать: Обухова ?

Кировская обл. Советский р-н д Ежи
Рождение ребёнка
15.08.1927

Сын: Обухов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Целищева Александра Павловна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.05.1931

Дочь: Кошкина Лилия Александровна

Мать ребёнка: Целищева Александра Павловна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
06.12.1951
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: паралич сердечных мышц
Бракосочетание
30.09.1953

Жена: Целищева Александра Павловна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
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