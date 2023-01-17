Обухов Александр Иванович
Место рожденияКировская обл. Советский р-н д Ежи
Дата рождения24.06.1896
Дата смерти06.12.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1896
Отец: Обухов Иван
Мать: Обухова ?
Кировская обл. Советский р-н д Ежи
Рождение ребёнка
15.08.1927
Сын: Обухов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Целищева Александра Павловна
Рождение ребёнка
30.05.1931
Дочь: Кошкина Лилия Александровна
Мать ребёнка: Целищева Александра Павловна
Смерть
06.12.1951
Причина смерти: паралич сердечных мышц
Бракосочетание
30.09.1953
Похороны
Неизвестно