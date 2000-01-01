Обухов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1896
Сын: Обухов Александр Иванович
Мать ребёнка: Обухова ?
Кировская обл. Советский р-н д Ежи
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Обухова ?
Рождение ребёнка
27.07.1902
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Обухова ?
Смерть
Неизвестно