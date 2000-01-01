Обухов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1896

Сын: Обухов Александр Иванович

Мать ребёнка: Обухова ?

Кировская обл. Советский р-н д Ежи
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Обухова ?

Рождение ребёнка
27.07.1902

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Обухова ?

Смерть
Неизвестно
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