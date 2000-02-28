Клюкин Михаил Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкин Михаил Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

1930 г.р.
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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клюкин Илья Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорофеева Вера Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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