Кошкина (Бабинцева) Александра Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина (Бабинцева) Александра Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1910

Дата смерти

?.01.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

1930 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1910

Отец: не указан

Мать: Бабинцева Пелагея

Рождение ребёнка
23.03.1930

Дочь: Дорофеева Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Кошкин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Кошкин Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Кошкин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
09.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Кошкин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
05.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкин Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Сергей Васильевич

Смерть
?.01.1995
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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