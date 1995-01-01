Кошкина (Бабинцева) Александра Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1910
Дата смерти?.01.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1910
Отец: не указан
Мать: Бабинцева Пелагея
Рождение ребёнка
23.03.1930
Дочь: Дорофеева Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Кошкин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Кошкин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
09.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошкин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Кошкин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
05.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошкин Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1995
Причина смерти: Естественная смерть/старость