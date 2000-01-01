Бабинцева Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабинцева Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1910

Дочь: Кошкина Александра Матвеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.06.1915

Дочь: Казакова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бельтюгова Таисья Матвеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабинцев Анатолий Матвеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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