Бабинцева Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1910
Дочь: Кошкина Александра Матвеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.06.1915
Дочь: Казакова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бельтюгова Таисья Матвеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабинцев Анатолий Матвеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно