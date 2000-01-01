Бабинцев Анатолий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабинцев Анатолий Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Бабинцева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Бабинцева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабинцева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабинцева Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабинцева Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабинцева Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабинцева Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабинцева Клавдия

Смерть
Неизвестно
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