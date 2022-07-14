Шерстнёва (Бабинцева) Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнёва (Бабинцева) Галина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабинцев Анатолий Матвеевич

Мать: Бабинцева Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: Новиков Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новикова) Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Новиков Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Геннадий

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