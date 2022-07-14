Шерстнёва (Бабинцева) Галина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабинцев Анатолий Матвеевич
Мать: Бабинцева Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: Новиков Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новикова) Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Новиков Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Геннадий