Дряхлова (Кошкина) Томара Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухих Сергей Александрович
Отец ребёнка: Сухих Александр Иванович
Бракосочетание
09.12.1939
Рождение ребёнка
18.03.1970
Сын: Сухих Владимир Александрович
Отец ребёнка: Сухих Александр Иванович