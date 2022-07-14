Сухих Александр Иванович 30.08.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухих Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1934

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1934

Отец: Сухих Иван

Мать: Сухих Наталья

Развод
Неизвестно

Жена: Дряхлова (Кошкина) Томара Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухих Сергей Александрович

Мать ребёнка: Дряхлова (Кошкина) Томара Сергеевна

Бракосочетание
09.12.1939

Жена: Дряхлова (Кошкина) Томара Сергеевна

Рождение ребёнка
18.03.1970

Сын: Сухих Владимир Александрович

Мать ребёнка: Дряхлова (Кошкина) Томара Сергеевна

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