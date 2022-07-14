Сухих Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1934
Отец: Сухих Иван
Мать: Сухих Наталья
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухих Сергей Александрович
Мать ребёнка: Дряхлова (Кошкина) Томара Сергеевна
Бракосочетание
09.12.1939
Рождение ребёнка
18.03.1970
Сын: Сухих Владимир Александрович
Мать ребёнка: Дряхлова (Кошкина) Томара Сергеевна