Сухих Владимир Александрович 18.03.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухих Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1970

Отец: Сухих Александр Иванович

Мать: Дряхлова (Кошкина) Томара Сергеевна

Развод
Неизвестно

Жена: Тарковская (Багрецова) Эмилия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарковская (Багрецова) Эмилия Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: (Сверликова) Виктория Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сверликова) Виктория Владимировна

Рождение ребёнка
10.05.1995

Дочь: Филипских (Сухих) Полина Владимировна

Мать ребёнка: Тарковская (Багрецова) Эмилия Александровна

Мурманская область город Мурманск
Рождение ребёнка
15.04.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сверликова) Виктория Владимировна

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