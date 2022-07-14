Сухих Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1970
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1995
Дочь: Филипских (Сухих) Полина Владимировна
Мать ребёнка: Тарковская (Багрецова) Эмилия Александровна
Мурманская область город Мурманск
Рождение ребёнка
15.04.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Сверликова) Виктория Владимировна