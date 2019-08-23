Тарковская (Багрецова) Эмилия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1995
Дочь: Филипских (Сухих) Полина Владимировна
Отец ребёнка: Сухих Владимир Александрович
Мурманская область город Мурманск