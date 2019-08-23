Тарковская (Багрецова) Эмилия Александровна 23.08.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарковская (Багрецова) Эмилия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: Сухих Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Владимир Александрович

Рождение ребёнка
10.05.1995

Дочь: Филипских (Сухих) Полина Владимировна

Отец ребёнка: Сухих Владимир Александрович

Мурманская область город Мурманск

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