Бастракова (Кошкина) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБастракова (Кошкина) Валентина Сергеевна

Бастракова (Кошкина) Валентина Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1945

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1945

Отец: Кошкин Сергей Васильевич

Мать: Кошкина Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
08.10.1965

Сын: Бастраков Олег Владимирович

Отец ребёнка: Бастраков Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
09.05.1971

Дочь: Христолюбова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Бастраков Владимир Анатольевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастраков Владимир Анатольевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close