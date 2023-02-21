Бастракова (Кошкина) Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1945
Рождение ребёнка
08.10.1965
Сын: Бастраков Олег Владимирович
Отец ребёнка: Бастраков Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
09.05.1971
Дочь: Христолюбова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Бастраков Владимир Анатольевич
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно