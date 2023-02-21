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Бастраков Владимир Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

17.01.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Бастраков Анатолий

Мать: Бастракова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
08.10.1965

Сын: Бастраков Олег Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.01.1985
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