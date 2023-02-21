Бастраков Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смерти17.01.1985
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Бастраков Анатолий
Рождение ребёнка
08.10.1965
Сын: Бастраков Олег Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.01.1985