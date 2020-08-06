Бастраков Олег Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБастраков Олег Владимирович

Бастраков Олег Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1965

Дата смерти

06.08.2020

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1965

Отец: Бастраков Владимир Анатольевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.08.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close