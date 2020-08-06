Бастраков Олег Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1965
Дата смерти06.08.2020
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1965
Отец: Бастраков Владимир Анатольевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.06.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.08.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область