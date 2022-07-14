Христолюбова (Бастракова) Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения09.05.1971
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1971
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кабакова) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Кабаков Сергей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1994
Отец ребёнка: Михеев Олег Алексеевич
Рождение ребёнка
03.08.2012
Дочь: (Кабакова) Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Кабаков Сергей Юрьевич