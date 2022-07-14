Христолюбова (Бастракова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христолюбова (Бастракова) Елена Владимировна

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Место рождения

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

09.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1971

Отец: Бастраков Владимир Анатольевич

Мать: Бастракова (Кошкина) Валентина Сергеевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кабакова) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Кабаков Сергей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабаков Сергей Юрьевич

Развод
Неизвестно

Муж: Христолюбов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Христолюбов Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Михеев Олег Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Олег Алексеевич

Рождение ребёнка
30.05.1994

Сын: Михеев Алексей Олегович

Отец ребёнка: Михеев Олег Алексеевич

Рождение ребёнка
03.08.2012

Дочь: (Кабакова) Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Кабаков Сергей Юрьевич

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