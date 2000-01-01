Дорофеев Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти09.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
08.10.1932
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
04.03.1939
Рождение ребёнка
03.03.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.06.1942
Причина смерти: На войне