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Дорофеев Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

09.06.1942

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Дорофеев Андрей Филипович

Мать: Дорофеева Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорофеева Надежда Павловна

Рождение ребёнка
08.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорофеева Надежда Павловна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорофеева Надежда Павловна

Рождение ребёнка
04.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорофеева Надежда Павловна

Рождение ребёнка
03.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорофеева Надежда Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорофеева Надежда Павловна

Смерть
09.06.1942
Причина смерти: На войне
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