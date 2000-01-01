Дорофеева (Стародубцева) Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1907
Дата смерти04.06.1981
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1907
Отец: Стародубцев Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
08.10.1932
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
04.03.1939
Рождение ребёнка
03.03.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.1981