Дорофеева (Стародубцева) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева (Стародубцева) Надежда Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1907

Дата смерти

04.06.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1907

Отец: Стародубцев Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорофеев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
08.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорофеев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорофеев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
04.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорофеев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
03.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорофеев Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорофеев Иван Андреевич

Смерть
04.06.1981
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