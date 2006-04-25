Кошкина (Дорофеева) Тая Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1921
Дата смерти25.04.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1921
Рождение ребёнка
09.01.1947
Дочь: Тарасова Ангелина Васильевна
Отец ребёнка: Кошкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1948
Сын: Кошкин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Кошкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1951
Дочь: Смышляева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Кошкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1953
Отец ребёнка: Кошкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1955
Отец ребёнка: Кошкин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.2006