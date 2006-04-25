Кошкина (Дорофеева) Тая Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина (Дорофеева) Тая Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1921

Дата смерти

25.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1921

Отец: Дорофеев Андрей Филипович

Мать: Дорофеева Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.01.1947

Дочь: Тарасова Ангелина Васильевна

Отец ребёнка: Кошкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
12.12.1948

Сын: Кошкин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
04.02.1951

Дочь: Смышляева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Кошкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1953

Сын: Кошкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1955

Сын: Кошкин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Василий Иванович

Смерть
25.04.2006
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