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Кошкин Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1955

Дата смерти

Около 2016

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1955

Отец: Кошкин Василий Иванович

Мать: Кошкина Тая Андреевна

Рождение ребёнка
09.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2016
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