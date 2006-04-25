Кошкин Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1955
Дата смертиОколо 2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1955
Отец: Кошкин Василий Иванович
Мать: Кошкина Тая Андреевна
Рождение ребёнка
09.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2016