Кошкин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1924
Дата смерти04.08.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1924
Отец: Кошкин Иван Михайлович
Мать: Кошкина Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
09.01.1947
Рождение ребёнка
12.12.1948
Рождение ребёнка
04.02.1951
Рождение ребёнка
07.01.1953
Рождение ребёнка
18.10.1955
Мать ребёнка: Кошкина Тая Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошкина Тая Андреевна
Смерть
04.08.1994