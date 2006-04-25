Кошкин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1924

Дата смерти

04.08.1994

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

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1955 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1924

Отец: Кошкин Иван Михайлович

Мать: Кошкина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
09.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкина Тая Андреевна

Рождение ребёнка
12.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкина Тая Андреевна

Рождение ребёнка
04.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкина Тая Андреевна

Рождение ребёнка
07.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкина Тая Андреевна

Рождение ребёнка
18.10.1955

Сын: Кошкин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Кошкина Тая Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Тая Андреевна

Смерть
04.08.1994
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