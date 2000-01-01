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Кошкин Иван Михайлович

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Место рождения

Кировская обл. Советский р-н Мокинский с\с дер Шалаховцы

Дата рождения

1897

Дата смерти

26.07.1943

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1897 г.р.

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Кошкин Михаил Афанасьевич

Мать: Кошкина Васса Романовна

Кировская обл. Советский р-н Мокинский с\с дер Шалаховцы
Рождение ребёнка
18.01.1924

Сын: Кошкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Кошкина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкина Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошкина Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Анна Сергеевна

Смерть
26.07.1943
Причина смерти: умер от болезни на фронте
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