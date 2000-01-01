Кошкин Иван Михайлович
Место рожденияКировская обл. Советский р-н Мокинский с\с дер Шалаховцы
Дата рождения1897
Дата смерти26.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Кошкин Михаил Афанасьевич
Мать: Кошкина Васса Романовна
Кировская обл. Советский р-н Мокинский с\с дер Шалаховцы
Рождение ребёнка
18.01.1924
Мать ребёнка: Кошкина Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1942
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошкина Анна Сергеевна
Смерть
26.07.1943
Причина смерти: умер от болезни на фронте