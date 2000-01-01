Кошкина Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1924

Сын: Кошкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкин Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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