Кошкина Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1924
Отец ребёнка: Кошкин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1942
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно