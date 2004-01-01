Кочев Сергей Кузмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочев Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кочева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Кочева Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочева Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно