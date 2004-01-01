Кочев Сергей Кузмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочев Сергей Кузмич

Кочев Сергей Кузмич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочев Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочева Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Кочев Виталий Сергеевич

Мать ребёнка: Кочева Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочева Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close