Дорофеев Филип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Дорофеев Дмитрий Филипович
Мать ребёнка: Дорофеева ?
Рождение ребёнка
15.10.1886
Сын: Дорофеев Андрей Филипович
Мать ребёнка: Дорофеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорофеев Юрий
Мать ребёнка: Дорофеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Дорофеева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорофеева ?
Смерть
Неизвестно