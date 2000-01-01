Дорофеев Филип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеев Филип

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Дорофеев Дмитрий Филипович

Мать ребёнка: Дорофеева ?

Рождение ребёнка
15.10.1886

Сын: Дорофеев Андрей Филипович

Мать ребёнка: Дорофеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорофеев Юрий

Мать ребёнка: Дорофеева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Дорофеева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорофеева ?

Смерть
Неизвестно
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