Дорофеева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Дорофеев Дмитрий Филипович

Отец ребёнка: Дорофеев Филип

Рождение ребёнка
15.10.1886

Сын: Дорофеев Андрей Филипович

Отец ребёнка: Дорофеев Филип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорофеев Юрий

Отец ребёнка: Дорофеев Филип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Дорофеев Филип

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорофеев Филип

Смерть
Неизвестно
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