Дорофеева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Дорофеев Дмитрий Филипович
Отец ребёнка: Дорофеев Филип
Рождение ребёнка
15.10.1886
Сын: Дорофеев Андрей Филипович
Отец ребёнка: Дорофеев Филип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорофеев Юрий
Отец ребёнка: Дорофеев Филип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Дорофеев Филип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дорофеев Филип
Смерть
Неизвестно