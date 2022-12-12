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Страхов Александр Петрович

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Место рождения

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

15.02.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1879 ст.

Отец: Страхов Пётр Галактионович

Мать: Страхова Ксения Яковлевна

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Образование
С ?.08.1889 по 01.06.1898 ст.
Калуга, город Калуга, Калужская область
Образование
С 1898 по 24.05.1902 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
1902
Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
Между 1908 и 1916
Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
До 1909

Жена: Страхова Ольга Вячеславовна

Рождение ребёнка
29.04.1910

Дочь: Сафронова Галина Александровна

Мать ребёнка: Страхова Ольга Вячеславовна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
29.04.1910 ст.

Дочь: Страхова Марина Александровна

Мать ребёнка: Страхова Ольга Вячеславовна

Коломна, Коломенский, Московская область
Место жительства
С 1911 по 1913
Исса, Иссинский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
С 1920
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Между 1924 и 1932

Жена: Страхова Нина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
До 1924

Жена: Страхова Ольга Вячеславовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.03.1932

Сын: Страхов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Страхова Нина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Страхов Вадим Александрович

Мать ребёнка: Страхова Нина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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