Страхов Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения15.02.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1879 ст.
Образование
С ?.08.1889 по 01.06.1898 ст.
Калуга, город Калуга, Калужская область
Образование
С 1898 по 24.05.1902 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
1902
Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
Между 1908 и 1916
Бракосочетание
До 1909
Рождение ребёнка
29.04.1910
Дочь: Сафронова Галина Александровна
Мать ребёнка: Страхова Ольга Вячеславовна
Рождение ребёнка
29.04.1910 ст.
Дочь: Страхова Марина Александровна
Мать ребёнка: Страхова Ольга Вячеславовна
Место жительства
С 1911 по 1913
Исса, Иссинский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
С 1920
Бракосочетание
Между 1924 и 1932
Жена: Страхова Нина Михайловна
Развод
До 1924
Рождение ребёнка
11.03.1932
Сын: Страхов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Страхова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Страхов Вадим Александрович
Мать ребёнка: Страхова Нина Михайловна
Смерть
Неизвестно