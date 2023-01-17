город Сухиничи, город Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Сухиничи

Сухиничский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Города
14СУХИНИЧИ. Безуездный (Козельского уезда).При рч. Брыни или Брынке и колодцах.9459692431673226Церквей: православных 2, единоверческая 1. Два мужских приходских училища. Почтовая станция. Еженедельные базары. Заводов 2.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Сухиничский район
10340Сухиничигород54°06'35°21'N-36-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Сухиничский муниципальный район, Городское поселение город Сухиничи
29636101001г Сухиничигород
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