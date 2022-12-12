Страхова (Чумакова) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Чумаков Михаил Михайлович
Мать: не указана
Образование
После 1923
Бракосочетание
Между 1924 и 1932
Рождение ребёнка
11.03.1932
Сын: Страхов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Страхов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Страхов Вадим Александрович
Отец ребёнка: Страхов Александр Петрович
Смерть
1993