Страхова (Чумакова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страхова (Чумакова) Нина Михайловна

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Чумаков Михаил Михайлович

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Образование
После 1923
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Между 1924 и 1932

Муж: Страхов Александр Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.03.1932

Сын: Страхов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Страхов Александр Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Страхов Вадим Александрович

Отец ребёнка: Страхов Александр Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1993
Москва, город федерального значения Москва
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