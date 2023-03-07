Страхова (Крживицкая) Ольга Вячеславовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Образование
С 1894 по 1902
Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
До 1909
Рождение ребёнка
29.04.1910
Дочь: Сафронова Галина Александровна
Отец ребёнка: Страхов Александр Петрович
Рождение ребёнка
29.04.1910 ст.
Дочь: Страхова Марина Александровна
Отец ребёнка: Страхов Александр Петрович
Место жительства
С 1911 по 1913
Исса, Иссинский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
1913
Развод
До 1924
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
После 1924
Смерть
Неизвестно