Страхова (Крживицкая) Ольга Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страхова (Крживицкая) Ольга Вячеславовна

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Место рождения

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Крживицкий Вячеслав Михайлович

Мать: Крживицкая Мария Ивановна

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Образование
С 1894 по 1902
Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
До 1909

Муж: Страхов Александр Петрович

Рождение ребёнка
29.04.1910

Дочь: Сафронова Галина Александровна

Отец ребёнка: Страхов Александр Петрович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
29.04.1910 ст.

Дочь: Страхова Марина Александровна

Отец ребёнка: Страхов Александр Петрович

Коломна, Коломенский, Московская область
Место жительства
С 1911 по 1913
Исса, Иссинский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
1913
Коломна, Коломенский, Московская область
Развод
До 1924

Муж: Страхов Александр Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
После 1924

Муж: Любимов Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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