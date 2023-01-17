Крживицкая (Вашкова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.12.1860 ст.
Дата смертиПосле 1913
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1860 ст.
Отец: Вашков Иван Андреевич
Бракосочетание
09.05.1885 ст.
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Страхова Ольга Вячеславовна
Отец ребёнка: Крживицкий Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
09.05.1887 ст.
Сын: Крживицкий Николай Вячеславович
Отец ребёнка: Крживицкий Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
24.04.1889
Сын: Крживицкий Владимир Вячеславович
Отец ребёнка: Крживицкий Вячеслав Михайлович
Работа или профессия
С 1907 по 1910
Место жительства
1913
Бакунино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крживицкая Мария Вячеславовна
Отец ребёнка: Крживицкий Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крживицкий Михаил Вячеславович
Отец ребёнка: Крживицкий Вячеслав Михайлович
Смерть
После 1913
Коломна, Коломенский, Московская область