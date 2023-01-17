Крживицкая (Вашкова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крживицкая (Вашкова) Мария Ивановна

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

24.12.1860 ст.

Дата смерти

После 1913

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1860 ст.

Отец: Вашков Иван Андреевич

Мать: Вашкова Ольга Александровна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.05.1885 ст.

Муж: Крживицкий Вячеслав Михайлович

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Страхова Ольга Вячеславовна

Отец ребёнка: Крживицкий Вячеслав Михайлович

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.05.1887 ст.

Сын: Крживицкий Николай Вячеславович

Отец ребёнка: Крживицкий Вячеслав Михайлович

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.04.1889

Сын: Крживицкий Владимир Вячеславович

Отец ребёнка: Крживицкий Вячеслав Михайлович

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
С 1907 по 1910
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1913
Бакунино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крживицкая Мария Вячеславовна

Отец ребёнка: Крживицкий Вячеслав Михайлович

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крживицкий Михаил Вячеславович

Отец ребёнка: Крживицкий Вячеслав Михайлович

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Смерть
После 1913
Коломна, Коломенский, Московская область
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