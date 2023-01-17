Вашкова (Власова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВашкова (Власова) Ольга Александровна

Вашкова (Власова) Ольга Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Власов Александр Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1860 ст.

Муж: Вашков Иван Андреевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.12.1860 ст.

Дочь: Крживицкая Мария Ивановна

Отец ребёнка: Вашков Иван Андреевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.01.1862 ст.

Сын: Вашков Николай Иванович

Отец ребёнка: Вашков Иван Андреевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.11.1864 ст.

Сын: Вашков Павел Иванович

Отец ребёнка: Вашков Иван Андреевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.02.1866 ст.

Дочь: Вашкова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Вашков Иван Андреевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Вашкова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Вашков Иван Андреевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.12.1870

Сын: Вашков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Вашков Иван Андреевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close