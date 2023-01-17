Вашкова (Власова) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1838
Отец: Власов Александр Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1860 ст.
Рождение ребёнка
24.12.1860 ст.
Дочь: Крживицкая Мария Ивановна
Отец ребёнка: Вашков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
16.01.1862 ст.
Отец ребёнка: Вашков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
05.11.1864 ст.
Отец ребёнка: Вашков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
20.02.1866 ст.
Дочь: Вашкова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Вашков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Вашкова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Вашков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
22.12.1870
Сын: Вашков Пётр Иванович
Отец ребёнка: Вашков Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно