Вашкова (Лебедева) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашкова (Лебедева) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Вашков Иван Андреевич

Мать: Вашкова Ольга Александровна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Между 1886 и 1889

Муж: Лебедев Михаил Николаевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Лебедев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Николаевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Лебедев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Николаевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Лебедев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Николаевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Лебедева Ольга Михайлович

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Николаевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Вязьмитинова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Николаевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Лебедева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Николаевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Лебедев Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Николаевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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