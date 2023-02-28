Вашкова (Лебедева) Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Вашков Иван Андреевич
Бракосочетание
Между 1886 и 1889
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Лебедев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Лебедев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1896
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Лебедева Ольга Михайлович
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Вязьмитинова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Лебедева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Лебедев Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Николаевич
Смерть
Неизвестно